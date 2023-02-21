بعد العروض الإنجليزية.. نيمار يحسم موقفه مع باريس سان جيرمان

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت تقارير صحفية، موقف البرازيلي نيمار دا سيلفا من الرحيل عن صفوف فريقه باريس سان جيرمان، الصيف المقبل.

وكانت وسائل عالمية أكدت في وقت سابق أن نادي تشيلسي يسعى لحسم صفقة نيمار في الميركاتو الصيفي المقبل، ونيوكاسل يهتم بضمه أيضاً، فيما أشارت أخرى إلى أن وكلاء اللاعب عرضوه على مسؤولي ليفربول.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن نيمار يريد البقاء في صفوف باريس سان جيرمان، حتى لو قرر صديقه المقرب ليونيل ميسي الرحيل عن البي سي جي في الصيف مجانًا، بعد انتهاء عقده.

وأشارت الصحيفة إلى أن نيمار أكد لمسؤولي باريس سان جيرمان، أنه ينوي البقاء في صفوف الفريق الفرنسي حتى نهاية عقده 2027.

وأشارت الصحيفة إلى أن نيوكاسل وتشيلسي كلاهما مهتمان بالتعاقد مع النجم البرازيلي، خاصة أنهما لديهما القدرة المالية على دفع تكاليف الصفقة، مشددة في الوقت نفسه على إن نيمار يتمسك بالاستمرار مع باريس.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز