دوري أبطال أوروبا.. محمد صلاح يحلم بالتخلص من عُقدة ريال مدريد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يحلم النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، بالتخلص من العقدة التي تلازمه خلال مواجهاته أمام ريال مدريد، إذ التقى صلاح بالميرنغي في 6 مباريات سابقة، ولم يتذوق طعم الانتصار في أي مواجهة، الأمر الذي أصبح بمثابة عُقدة بالنسبة لقائد المنتخب المصري.

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ويستعد ليفربول لمواجهة ريال مدريد مساء اليوم الثلاثاء، في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، ويقود صلاح خط هجوم الريدز، باحثاً عن التألق والمساهمة في حسم فريقه لهذا اللقاء.

وخلال المباريات الـ 6 التي خاضها صلاح أمام ريال مدريد، خسر 5 مواجهات، وتعادل لقاء، وسجل هدفاً واحداً ولم يصنع، لذلك يبحث خلال مواجهة الليلة عن تسجيل هدفه الثاني بشباك الميرنغي، كما يبحث صلاح عن تحقيق فريقه للفوز على ريال مدريد ليسجل انتصاره الأول على قطب إسبانيا.

وكان الهدف الوحيد الذي سجله صلاح في شباك ريال مدريد، بربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2021/2020، وخسر ليفربول حينها بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وخاض صلاح عندما كان لاعباً في صفوف روما مباراتين ضد ريال مدريد، خسر فريقه المباراتين في دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا موسم 2016/2015، ومع ليفربول خاض 4 مباريات خسر ثلاثة وتعادل لقاء وحيد سلبياً، كان في إياب ربع نهائي موسم 2021/2020، في دوري أبطال أوروبا.

ومن المُنتظر أن يتواجد صلاح بجانب كودي جاكبو، في خط هجوم ليفربول وفقاً للتشكيل المتوقع الذي نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية.

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