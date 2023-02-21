وفاة أمانسيو أمارو أحد أساطير ريال مدريد في الستينيات والسبعينيات

المصدر: وكالات

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توفي أمانسيو أمارو أحد أساطير نادي ريال مدريد الإسباني في حقبة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، عن عمر 83 عاماً.

وأصدر ريال مدريد بياناً جاء فيه أن النادي ورئيسه ومجلس إدارته يعلنون عن أسفهم العميق لرحيل أمانسيو أمارو الرئيس الفخري لريال مدريد، وأحد أعظم أساطير النادي والكرة العالمية.

وأضاف: "إلى جانب باكو خنتو، كان أمانسيو أحد قادة ريال مدريد بعد فترة الخماسية في دوري أبطال اوروبا بين عامي 1956 و1960ـ ويمثل القيم التي نسجت تاريخ نادينا".

التحق أمارو بريال مدريد عام 1962 قادماً من ديبورتيفو لا كورونيا، وأمضى في صفوف النادي الملكي 14 عاماً محرزاً في صفوفه بطولة إسبانيا تسع مرات والكأس 3 مرات ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة عام 1966، وتوج هدافا للدوري الإسباني مرتين.

ودافع أمارو الذي كان يطلق عليه لقب "الساحر" (إل بروخو) عن ألوان منتخب إسبانيا في 42 مباراة، وتوج في صفوف لا روخا بكأس أوروبا عام 1964.

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