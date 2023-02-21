قبل مواجهة الليلة.. جماهير ليفربول تفسد هدوء لاعبي ريال مدريد (فيديو)

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أقدمت جماهير ليفربول على خطوة تهدف لإخراج لاعبي ريال مدريد عن تركيزهم، قبل المواجهة المرتقبة الليلة بين الفريقين في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وتوجهت مجموعة من جماهير ليفربول فجراً إلى المنطقة المحيطة بفندق إقامة بعثة ريال مدريد، وقاموا بإطلاق عدد كبير من الألعاب النارية دون توقف لمدة 45 ثانية، بغرض التأثير سلباً على تركيز لاعبي الميرنغي وإفساد هدوئهم.

وتقام مباراة ليفربول وريال مدريد اليوم الثلاثاء في الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت الإمارات، على ملعب أنفيلد.

وتمني جماهير ليفربول نفسها بالفوز في مواجهة الليلة، خاصة أن مرارة الخسارة من ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا، مازالت مرارتها غُصَّة في الحلق.

قبل مواجهة الليلة في دوري أبطال أوروبا.. جماهير #ليفربول تشعل الألعاب النارية أمام فندق إقامة ريال #مدريد https://t.co/XLLizXTQKPpic.twitter.com/PIkeZaCjll — البيان الرياضي (@AlBayanSports) February 21, 2023

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