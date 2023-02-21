على رأسهم صلاح وبنزيما.. التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول وريال مدريد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشفت تقارير صحفية، التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول وريال مدريد، المقرر إقامتها اليوم الثلاثاء في الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت الإمارات، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، سيتم الدفع بكريم بنزيما مهاجم ريال مدريد في الخط الأمامي للميرنغي، بعدما تعافى من الإصابة التي لحقت به مؤخراً وأصبح جاهزاً تمامًا للمواجهة.

وعلى الجانب الآخر سيدفع يورغن كلوب مدرب ليفربول بمحمد صلاح في مركز الجناح الأيمن، وكودي جاكبو في مركز رأس الحربة.

التشكيل المتوقع لليفربول أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: أرنولد، جوميز، فان دايك، روبرتسون

خط الوسط: فابينهو، هندرسون، باجيتيك

خط الهجوم: محمد صلاح، جاكبو، جوتا

التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: كارفخال، ميليتاو، روديجر، ألابا

خط الوسط: مودريتش، كامافينجا، سيبايوس

خط الهجوم: فالفيردي، كريم بنزيما، فينسيوس جونيور

ومن المتوقع تواجد رودريغو وإيدين هازارد، كأوراق رابحة لريال مدريد على مقاعد البدلاء، في الوقت الذي سيتواجد فيه ماتيب، وجيمس ميلنر، وفيرمينو، وداروين نونيز على مقاعد بدلاء ليفربول.

ويغيب عن ريال مدريد ميندي وتوني كروس وتشاوميني، فيما يغيب عن صفوف ليفربول تياجو وكوناتي وكذلك آرثر ميلو ولويس دياز.

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