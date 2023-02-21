الصدارة الثلاثية تشعل المنافسة على لقب الدوري الألماني

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي



برغم وجود 13 جولة متبقية من الدوري الألماني لكرة القدم هذا الموسم، اشتعلت المنافسة بقوة على صدارة جدول المسابقة بشكل لم يكن يتوقعه المتابعون للبطولة بعد احتكار بايرن ميونخ للقب المسابقة في المواسم العشرة الماضية.

ومع انتهاء فعاليات الجولة الـ21 من المسابقة، والتي أقيمت على مدار الأيام الثلاثة الماضية، دخلت المنافسة على الصدارة مرحلة جديدة مع تساوي بايرن ومنافسيه بوروسيا دورتموند ويونيون برلين في النقاط تماما برصيد 43 نقطة لكل منهم.

وخسر بايرن ميونخ أمام بوروسيا مونشنجلادباخ 2-3 فيما تعادل يونيون برلين مع شالكه سلبيا، وفاز بوروسيا دورتموند على هيرتا برلين 4-1.

وأسفرت هذه النتائج مجتمعة عن تساوي الفرق الثلاثة؛ بايرن ودورتموند ويونيون برلين، في رصيد النقاط، ولا يفصل بينها سوى فارق الأهداف فقط، لتصبح المنافسة ثلاثية على الصدارة مع وجود منافسين آخرين أيضا في المراكز التالية ولكن يفصلهم فارق النقاط عن هذا الثلاثي.

وهذه هي المرة الأولى التي تتساوى فيها 3 فرق في رصيد النقاط على صدارة الدوري الألماني منذ موسم 2011-2012 ، عندما تساوى بايرن ودورتموند وشالكه في الصدارة برصيد 40 نقطة بعد 19 جولة من المسابقة.

كما أنها المرة الأولى منذ 53 عاما، وبالتحديد منذ موسم 1969 - 1970 التي تشهد فيها البطولة هذا التساوي في رصيد النقاط بعد 21 جولة من الموسم، عندما تساوى بوروسيا مونشنجلادباخ مع هيرتا برلين وكولن في رصيد النقاط بصدارة جدول المسابقة.

ومع التساوي في رصيد النقاط بين بايرن ودورتموند ويونيون برلين، ينتظر أن تشهد الأسابيع المقبلة مزيدا من الإثارة والتحدي في سباق الصدارة بالدوري الألماني، على عكس ما كان عليه الحال في معظم المواسم

الماضية التي حسم فيها بايرن ميونخ اللقب لصالحه دون عناء كبير.

ومن الملامح البارزة أيضا في الجولة الـ21 من المسابقة، كان استمرار كبوة شالكه الذي انتزع نقطة التعادل

الثمينة على ملعب يونيون برلين لكنه واصل نتائجه السلبية وحقق التعادل الرابع على التوالي بعد 3 هزائم متتالية.

وتجمد رصيد شالكه في المركز الأخير عند 13 نقطة من انتصارين و7 تعادلات و12 هزيمة حتى الآن ليظل الفريق بحاجة إلى طفرة هائلة في النتائج خلال الجولات القادمة إذا أراد البقاء في دوري الدرجة الأولى.



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز