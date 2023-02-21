شباب الأهلي يخسر من الهلال ويودع دوري أبطال آسيا

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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ودع شباب الأهلي دوري أبطال آسيا من الدور ثمن النهائي، بعد الخسارة من الهلال السعودي 1-3، في مباراتهما على ملعب استاد الجنوب في قطر، ليواصل الهلال حملة دفاعه الناجحة عن اللقب، بالوصول إلى الدور الثمانية لمنطقة غرب آسيا.

وسجل أهداف الهلال مساء اليوم، أوديون إيغالو ويانغ هيون سوو ولوسيانو فيتو في الدقائق 17 و73 و79، وأحرز هدف شباب الأهلي، عمر خربين في الدقيقة 86، ولم يحتفل بهدفه في شباك ناديه السابق الهلال.

وبدأت المباراة مثيرة، بعدما كسر لوسيانو فيتو، دقائق الحذر الأولى، بتسديدة قوية للهلال في منتصف المرمى بالدقيقة 5، وتعامل معها ماجد ناصر حارس شباب الأهلي بشكل جيد، وأضاع يحيى الغساني، فرصة سهلة لشباب الأهلي في الدقيقة 14، وهو في وضعية مواجهة مباشرة منفردة مع حارس الهلال عبدالله المعيوف، ولكنه سدد الكرة عالية فوق المرمى.

وحافظ الهلال على رتم أدائه، واستلم أوديون إيغالو في الدقيقة 17، كرة على حدود منطقة الجزاء بتمريرة من موسى ماريغا، ووسع لنفسه زاوية التسديد، وأطلق كرة أرضية زاحفة في الزاوية اليمني لحارس شباب الأهلي، ليعلن عن هدف للهلال.

وسدد عزيز غاييف، كرة قوية لشباب الأهلي من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 35، ولكنها مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى الهلال، وأنقذ المعيوف مرمى الهلال، من هدف مؤكد لشباب الأهلي من رأسية يحيى الغساني في الدقيقة 45.

وبدأ الهلال الشوط الثاني أكثر نشاطاً، وأنقذ ماجد ناصر، مرمى شباب الأهلي، من كرة بالكعب لعبها محمد كنو بالدقيقة 50، ورد المعيوف، بالتألق في تحويل ركلة حرة لشباب الأهلي سددها عمر خربين في الدقيقة 68، إلى ركلة ركنية، ووسط تفوق شباب الأهلي الميداني، وأضاف يانغ هيون سوو، الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 73، برأسية قوية قابل بها ركلة حرة لعبت ساقطة وسط المدافعين، وردت من العارضة ليعيدها اللاعب الكوري الجنوبي مجدداً برأسه إلى شباك «فرسان دبي».

وعزز الهلال تقدمه بهدف ثالث في الدقيقة 79، بكرة لعبها سالم الدوسري بالكعب، وأكملها لوسيانو فيتو في الشباك، وسط سوء تمركز وغياب تركيز من مدافعي شباب الأهلي، وخطف عمر خربين، الكرة من أمام سلمان الفرج، وانطلق واخترق منطقة الجزاء، وسجل هدفاً شرفياً لشباب الأهلي في الدقيقة 86، وردت عارضة مرمى الهلال، تسديدة قوية بقدم خربين في الدقيقة 4 من الوقت بدل الضائع.

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