بعد إصابته.. الكشف عن موقف نيمار من مواجهة بايرن ميونخ

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشفت تقارير صحفية، موقف البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان، من المشاركة في مواجهة بايرن ميونخ، في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وبحسب صحيفة " لو باريزيان" الفرنسية، فإن الفحوصات التي أجراها نيمار عقب تعرضه لالتواء شديد في كاحل القدم اليمنى لا تبدو مبشرة، إذ يحتاج فترة تتراوح بين 3 إلى 4 أسابيع للتعافي، وهو ما يؤكد أن فرص مشاركته ضد بايرن ميونخ مستحيلة.

وأكدت الصحيفة أن الفحوصات الأولية لنيمار بينت تعرضه لتمزق جزئي في أربطة الكاحل، مشيرة إلى أنه سيكون جاهزاً منتصف مارس المقبل.

وكان نيمار تعرض للإصابة في الكاحل، خلال المباراة التي جمعت باريس سان جيرمان وليل بالجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الفرنسي، أمس الأحد، وانتهت لصالح البي سي جي 3/4.

ويحل باريس سان جيرمان ضيفاً على بايرن ميونخ 8 مارس المقبل، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز البافاري بهدف دون رد.

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