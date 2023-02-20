كلوب: ريال مدريد أجبرني على مشاهدة ما يؤلمني

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكد الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، أن مواجهة ريال مدريد المقبلة، أجبرته على مشاهدة نهائي دوري أبطال أوروبا النسخة الماضية، الذي جمع بينهما، وانتهى بفوز الميرنغي بهدف نظيف وتتويجه باللقب.

وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ليفربول وريال مدريد: "هي مباراة قوية بين إثنين من أكبر أندية العالم، وجهنا الريال في نهائي باريس، ولم أشاهد المباراة منذ ذلك الحين، لكني اضطررت لمشاهدتها هذا الأسبوع، وعلمت وقتها سبب امتناعي عن مشاهدتها، كانت ليلة مؤلمة للغاية".

وتابع: "ريال مدريد لا يفقد ثقته لمدة ثانية واحدة، دائماً جاهز لكل الظروف، يجب علينا أن نتعلم الثبات منه على الصعيد النفسي، كان علينا الفوز بنهائي باريس لكننا لم نفعل ذلك، ولكن خرجنا من هذه الليلة بخبرات كبيرة".

وأكمل: "أنا سعيد بمواجهة ريال مدريد، مستعدون لهذه المواجهة أكثر مما كنا عليه في الأسابيع الماضية، في المباريات السابقة بدأنا نظهر كفريق واحد وليس مجموعة من اللاعبين المنفصلين، كنا نحتاج لتحقيق النتائج الإيجابية وهو ما حققناه".

وعن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، قال كلوب: "أكثر مدرب هادئ رأيته في حياتي، أنا احترمه كثيراً، ريال مدريد فريق كبير مهما كانت حالته، مواجهة الريال صعبة في كل وقت، لكن ليس مستحيل التغلب عليه وهو ما سنحاول فعله".

وعن الإساءات التي يتعرض لها فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، قال كلوب: "لا يوجد شيء في الحياة يبرر مثل هذه الإساءات، يجب التصدي لها بشكل رادع".

وتقام مباراة ليفربول وريال مدريد في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، في العاشرة مساء غداً الثلاثاء على ملعب أنفيلد.

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