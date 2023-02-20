برشلونة يستهدف ضم دي ماريا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشفت تقارير صحفية، أن نادي برشلونة يستهدف التعاقد مع أنخيل دي ماريا لاعب ريال مدريد السابق ويوفنتوس الحالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوفه.

وبحسب موقع "TUTTOmercato"، فإن برشلونة يسعى للحصول على خدمات دي ماريا، مشيراً إلى أن تشافي هيرنانديز مدرب البرسا يرى أن اللاعب الأرجنتيني سيكون إضافة كبيرة لصالح الفريق الكتالوني، خاصة في ظل تمتعه بخبرات في الدوري الإسباني، كونه كان لاعباً مؤثراً لسنوات مع الميرنغي.

وشارك دي ماريا في 190 مباراة مع ريال مدريد، سجل خلالها 36 هدفاً وقدم 85 تمريرة حاسمة.

ورحل دي ماريا عن صفوف ريال مدريد قبل عدة مواسم وانتقل إلى مانشستر يونايتد، ورحل منه إلى باريس سان جيرمان، ثم انتقل الصيف الماضي إلى الدوري الإيطالي عبر بوابة نادي يوفنتوس.

ومنذ ذلك الحين خاض دي ماريا مع اليوفي 19 مباراة سجل خلالها 4 أهداف، وقدم 6 تمريرات حاسمة.

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