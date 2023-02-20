بعد الفوز على قادش.. رقم قياسي لبرشلونة في «الليغا»

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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حقق نادي برشلونة رقماً قياسياً جديداً بعد انتصاره على قادش 1/2، بالجولة الثانية والعشرين لبطولة الدوري الإسباني، أمس الأحد.

وحافظ برشلونة على نظافة شباكه في الدوري الإسباني في 17 مباراة هذا الموسم، ليصبح أول فريق يخرج بشباك نظيفة خلال هذا العدد من المباريات، في أول 22 جولة ببطولة الدوري الإسباني على مر التاريخ.

وتلقت شباك برشلونة 7 أهداف فقط في الدوري الإسباني هذا الموسم، وهو ما جعل خط دفاع البرسا الأقوى حتى الآن.

وعزز برشلونة صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني، حيث رفع رصيده لـ 59 نقطة، بفارق 8 نقاط عن ريال مدريد صاحب الوصافة.

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