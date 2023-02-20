‎‫ باريس يكشف تفاصيل إصابة نيمار.. ومبابي يوجه له رسالة دعم

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف نادي باريس سان جيرمان، تفاصيل إصابة لاعبه البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وتعرض نيمار للإصابة في الكاحل، خلال المباراة التي جمعت باريس سان جيرمان وليل بالجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الفرنسي، أمس الأحد، وانتهت لصالح البي سي جي 3/4.

وأكد نادي باريس سان جيرمان أن نيمار تعرض لالتواء في الكاحل دون وجود كسر، حيث نشر بياناً عبر موقعه الإلكتروني جاء فيه:

"إصابة نيمار التواء في الكاحل بعدما خضع لأشعة بالرنين المغناطيسي، الأشعة لم تكشف عن وجود كسر، وسيتم إجراء تقييم جديد للرباط (الخاص بالكاحل) في غضون 48 ساعة".

مبابي يدعم نيمار برسالة خاصة والأخير يرد

ومن جانبه وجه كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان رسالة دعم لزميله نيمار، عبر حسابه الرسمي على انستجرام، قال فيها: "ابق قوياً، الفريق بأكمله في انتظارك قريباً، انهض يا أخي"، ورد نيمار على رسالة مبابي قائلاً: "شكراً لك".

وكان مبابي نفى الأنباء التي ترددت حول وجود خلافات بينه وبين نيمار، مشدداً على أنه وجه نصيحة فقط للجميع بضرورة النوم بشكل كاف قبل المباريات.

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