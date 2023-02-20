بند في عقد مبابي يقربه من ريال مدريد مجانًا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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مازالت التكهنات مستمرة حول احتمالية انضمام النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، إلى صفوف ريال مدريد مستقبلاً.

يأتي ذلك رغم فشل الصفقة الصيف الماضي، بعدما كان مبابي قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى صفوف ريال مدريد، قبل أن يقرر البقاء مع باريس سان جيرمان وتجديد عقده.

وبحسب شبكة "Football España"، هناك بند مثير في عقد مبابي مع باريس سان جيرمان، يقربه من الانتقال إلى ريال مدريد نهاية الموسم المقبل.

وأشارت الشبكة إلى أن البند يحق من خلاله لمبابي الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان عقب نهاية الموسم المقبل مجانًا، دون دفع أي مقابل للبي سي جي.

الجدير بالذكر أن عقد مبابي مع باريس سان جيرمان ينتهي صيف 2025.

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