وسط تعاطف الحكم.. لافتة طيبة تجاه أتسو في الدوري الهولندي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أهدى الغاني محمد قدوس لاعب أياكس أمستردام، هدفه في شباك سبارتا روتردام ببطولة الدوري الهولندي، لمواطنه كريستيان أتسو، الذي راح ضحية الزلزال المُدمر في تركيا.

وقام قدوس بخلع قميصه بعد الهدف، وأظهر قميصاً آخر كتب عليه: "أرقد في سلام، أتسو".

ورفض حكم المباراة منح قدوس بطاقة صفراء بعد خلع قميصه وفقاً لقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم، تعاطفاً مع الموقف.

وقال قدوس في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "الحكم قال لي إن هذا الأمر (خلع القميص) غير مسموح به، لكنه أكد أنه يتفهم الموقف، كونه أكبر من مجرد لعبة، بل حياة وموت، كل التحية والاحترام له".

وعُثر على كريستيان أتسو لاعب هاتاي سبور التركي قبل يومين، متوفياً تحت أنقاض أحد المباني في تركيا، بعد 12 يوماً من وقوع الزلزال الذي ضرب البلاد أول فبراير الجاري.

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