بعد ثنائية ليستر سيتي.. رقم قياسي لراشفورد مع مانشستر يونايتد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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نجح ماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد في تحقيق رقم قياسي جديد، خلال مشاركته مع الشياطين الحمر في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وسجل راشفورد هدفين أمام ليستر سيتي، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الأحد، وانتهت لصالح الشياطين الحمر بثلاثية نظيفة، ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

وبحسب شبكة "أوبتا" الخاصة بإحصائيات كرة القدم، فإن راشفورد وصل إلى الهدف 24 مع مانشستر يونايتد في جميع المسابقات التي شارك فيها الموسم الحالي، وهو أعلى رقم حققه في موسم واحد بتاريخ مشاركاته مع الشياطين الحمر.

وسجل راشفورد 18 هدفاً من أصل 24 هدفاً هذا الموسم، عقب انتهاء بطولة كأس العالم 2022 ديسمبر الماضي.

ورفع راشفورد رصيده من الأهداف التي سجلها الموسم الحالي بالدوري الإنجليزي إلى 14 هدفاً، في المركز الثالث بجدول ترتيب هدافي البريميرليغ بالتساوي مع إيفان توني لاعب برينتفورد، وخلف آرلينغ هالاند صاحب الصدارة بـ 26 هدفاً، وهاري كين الوصيف بـ 17 هدفاً.

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