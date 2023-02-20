الهداف التاريخي لتوتنهام.. جماهير السبيرز تكرم هاري كين بـ «تيفو» خاص

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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قام نادي توتنهام بتكريم هاري كين، على هامش مباراة السبيرز أمام وست هام بالدوري الإنجليزي، أمس الأحد، التي انتهت لصالح رفاق كين بهدفين دون رد.

جاء هذا التكريم بعدما اقتنص كين لقب الهداف التاريخي لتوتنهام، عقب تسجيل 267 هدفاً في جميع المسابقات.

وحرصت جماهير توتنهام أيضاً على تكريم هاري على طريقتها الخاصة، حيث رفعت "تيفو" يحمل اسمه، احتفاء بلقب الهداف التاريخي للسبيرز.

يذكر أن كين وصل أيضاً للهدف رقم 200 في تاريخ مشاركاته بالدوري الإنجليزي، ليكون ثالث لاعب يصل إلى هذا الرقم، بعد الثنائي الإنجليزي آلان شيرار (260 هدفاً)، وواين روني (208 هدف).

ويعد هاري كين أسرع لاعب يصل للهدف 200 بعد 304 مباراة، متفوقاً على آلان شيرار الذي وصل للهدف 200 بعد 306 مباراة، وروني الذي حقق الرقم نفسه بعد 462 مباراة.

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