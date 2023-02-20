مقابل 5 مليون يورو.. ريال مدريد يحسم أولى صفقاته الصيفية

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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حسم نادي ريال مدريد أولى صفقاته الصيفية، بعدما حصل على توقيع اللاعب الشاب فران غارسيا لاعب رايو فاييكانو الإسباني.

وكان فران غارسيا لاعباً في ريال مدريد كاستيا (فريق كرة قدم إسباني يلعب في دوري الدرجة الثالثة الإسباني ب، ويعد الفريق الرديف لنادي ريال مدريد)، وانتقل إلى صفوف رايو فاييكانو عام 2020 على سبيل الإعارة، قبل أن يُكمل انتقاله النهائي لفريقه الجديد في صيف 2021.

وكلّف انتقال فران غارسيا من أكاديمية كاستيا إلى رايو فاييكانو قبل عام ونصف، قرابة 2 مليون دولار، ووضع الميرينغي بنداً في عقد اللاعب الشاب يمُكنه من إعادة شرائه مجدداً مقابل 5 مليون يورو.

وبحسب ما ذكره فابريزيو رومانو الصحفي المعروف بشبكة "سكاي سبورتس"، سيعود فران غارسيا إلى ريال مدريد بداية من الصيف المقبل كما هو متوقع، حيث أصبحت كافة المستندات جاهزة بين ناديي ريال مدريد ورايو فاييكانو، وسيقوم الميرينغي بتفعيل بند إعادة الشراء مقابل 5 ملايين يورو.

ومن المقرر أن يوقع غارسيا عقداً مع ريال مدريد لمدة 5 مواسم، على أن ينضم إلى الميرنغي بداية من الموسم المقبل 2023/2024.

الجدير بالذكر غارسيا يجيد في مركز الظهير الأيسر، وشارك مع رايو فاييكانو منذ عام 2020 في 106 مباراة بمختلف المسابقات، ونجح في تسجيل 3 أهداف.

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