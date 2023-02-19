10 انتصارات تفصل نابولي عن لقب الدوري الإيطالي

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

فيما يشتعل الصراع بين قطبي مدينة ميلانو على لقب وصيف البطل يثور التساؤل متى يحسم نابولي لقب مسابقة الدوري الإيطالي لصالحه بعد أن حافظ على فارق الـ15 نقطة التي تفصله عن انتر ميلان صاحب المركز الثاني.

وافتتح نابولي فعاليات الجولة الـ23 من المسابقة بفوز جديد وثمين على مضيفه ساسولو بهدفين نظيفين ليمدد سلسلة انتصاراته المتتالية في الدوري الإيطالي هذا الموسم إلى 7 انتصارات متتالية.

ورفع نابولي رصيده إلى 62 نقطة في الصدارة من 20 انتصارا وتعادلين مقابل هزيمة واحدة، وحافظ الفريق على فارق الـ15 نقطة التي تفصله عن انتر ميلان صاحب المركز الثاني.

واقترب نابولي خطوة جديدة من تحقيق حلم استعادة اللقب منذ أكثر من 3 عقود كاملة وبالتحديد منذ أن أحرز اللقب في 1990 بقيادة نجمه السابق الأرجنتيني الراحل دييجو مارادونا.

ومع فارق الـ15 نقطة التي تفصل نابولي عن أقرب منافسيه قبل آخر 15 جولة من المسابقة، يحتاج الفريق الآن إلى الفوز بعشر مباريات لحسم اللقب دون النظر لنتائج المنافسين، ولكنه قد يحتاج لعدد أقل من الانتصارات في ظل ما ستسفر عنه نتائج الفرق المنافسة.

وبهذا، تبدو فرصة نابولي قوية في حسم اللقب قبل نهاية أبريل المقبل خاصة وأن الفريق سيخوض 9 مباريات من الآن وحتى نهاية أبريل، وتبدو أصعب الاختبارات التي تنتظر الفريق في هذه المباريات هي المواجهة مع ميلان في 2 أبريل المقبل ثم مع يوفنتوس في 23 من الشهر نفسه.

وإذا سار نابولي على نفس الوتيرة والقوة التي خاض بها مبارياته منذ بداية الموسم الحالي، فقد يشهد أبريل المقبل تتويجه المبكر باللقب.

وفي المقابل، يشتعل الصراع بين قطبي مدينة ميلانو؛ انتر ميلان وجاره ميلان على المركز الثاني في جدول المسابقة بعدما اشتعل الصراع بينهما في الموسمين الماضيين على لقب الدوري نفسه، وحسمه ميلان في الموسم الماضي لصالحه فيما كان اللقب في موسم 2020-2021 من نصيب انتر.

وحافظ انتر ميلان على موقعه في المركز الثاني بفوزه الثمين 3-1 على أودينيزي، ليرفع رصيده إلى 47 نقطة بفارق 3 نقاط أمام ميلان، الذي تغلب على مضيفه مونزا 1-0 أمس أيضا.

ويمتلك كل من أتالانتا وروما فرصة لمزاحمة قطبي ميلانو في سباق المركز الثاني أيضا.

ولهذا، ينتظر أن تشهد الأسابيع المقبلة سباقا محتدما على المركز الثاني في المسابقة سواء بين قطبي ميلانو أو منافسيهما المباشرين أتالانتا وروما ليصبح سباق الوصافة بجدول المسابقة أكثر جذبا للاهتمام من سباق اللقب الذي يعتبره كثيرون محسوما تماما لنابولي.



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز