ماني يعود إلى التمارين الجماعية مع بايرن ميونيخ

المصدر: أ ف ب

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عاد المهاجم الدولي السنغالي ساديو ماني الأحد إلى التمارين الجماعية مع بايرن ميونيخ، متصدر الدوري الالماني لكرة القدم، جراء شفائه من اصابة تعرض لها في العام الماضي.

وتأتي عودة ماني قبل أسبوع من المواجهة المنتظرة أمام أونيون برلين في "بوندسليغا"، وقبل قرابة اسبوعين ونصف من استحقاقه الأوروبي أمام باريس سان جرمان الفرنسي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

قال ماني، المتوج بأمم إفريقيا مع منتخب بلاده عام 2022، وهو يهم بدخول أرض الملعب لبدء التمارين "هو شعور رائع".

وتمرن المهاجم البالغ 30 عاماً للمرة الأولى مع زملائه في الفريق منذ إصابته في عظمة الشظية اليمنى في أوائل تشرين الثاني/نوفمبر ضد فيردر بريمن.

وخضع ماني لعملية جراحية وحُرم من المشاركة في مونديال قطر العام الماضي مع السنغال. استأنف تمارين الجري في 24 كانون الثاني/يناير، ثم لمس الكرة مرة أخرى بعد أسبوع.

ولم يشارك ماني، القادم من ليفربول الانجليزي والذي اعتبر ابرز صفقات بايرن في الصيف الماضي، في ذهاب ثمن نهائي المسابقة القارية الام أمام سان جرمان في ملعبه "بارك دي برانس" (فاز بايرن 1-صفر).

قال مدرب بايرن يوليان ناغلسمان الجمعة، إنه مع أسبوع كامل من التدريب يمكن دمج ماني في الفريق، حيث تلوح المواجهة ضد أونيون برلين بعد سبعة أيام على ملعب أليانز أرينا.

وأمام أونيون برلين الثاني فرصة انتزاع الصدارة من بايرن المتصدر بفارق نقطة (43 مقابل 42) في حال فوزه على ضيفه شتوتغارت الأحد، غداة خسارة عملاق بافاريا أمام مستضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 2-3 ضمن منافسات المرحلة 21.

وخاص بايرن اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة التاسعة اثر طرد مدافعه الفرنسي دايو أوباميكانو بالبطاقة الحمراء.

ومن المتوقع أن يستأنف اللاعب الدولي المغربي نصير المزراوي الذي لمس الكرة الخميس التدريبات الجماعية الأربعاء.



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