لاعبات يعتدين على الحكم بوحشية (فيديو)

المصدر: البيان

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في حادثة مؤسفة أسات للكرة الإفريقية، قامت لاعبات نادي كرة القدم النسائي (دي سي موتيما بيمبي) في الكونغو بالتعدي على حكم المباراة بالضرب المبرح احتجاجا على قراره عدم منحهم ركلة جزاء أثناء مباراة محلية.

وأظهر مقطع فيديو الحكم وهو يجري هربا من اللاعبات الغاضبات في الملعب إلا أنه تلقى اللكمات والصفعات والضرب الشديد.

ودعا البعض إلى اتخاذ إجراءات تأديبية ضد فريق موتيما بيمبي النسائي وتغريم اللاعبات المشاركات وإيقافهن عن اللعب.

وكان موتيما بيمبي قد خسر بنتيجة 5-1 عندما وقع الحادث العنيف.

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