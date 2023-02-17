أكثر من 40 مليون يورو.. إشبيلية يحدد سعر صفقة بونو لمانشستر يونايتد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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حدد نادي إشبيلية سعر بيع حارس مرماه ياسين بونو، لنادي مانشستر يونايتد الذي يسعى للتعاقد مع الدولي المغربي.

وبحسب صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، فإن مانشستر يونايتد يهتم بضم بونو بعدما تابعه في بطولة كأس العالم 2022 مع منتخب المغرب، مشيرة إلى أن النادي الإنجليزي أجرى مفاوضات أولية مع إشبيلية بشأن إتمام هذه الصفقة.

وأوضحت الصحيفة أن إشبيلية اشترط الحصول على مبلغ 45 مليون يورو نظير الموافقة على بيع بونو، الذي ينتهي تعاقده مع النادي الإسباني عام 2025.

وأكدت الصحيفة أن مانشستر يونايتد ينوي التفاوض مع إشبيلية، لتخفيض المقابل المطلوب في الصفقة.

يذكر أن بونو كان أحد نجوم منتخب المغرب في بطولة كأس العالم الأخيرة، وقاد أسود الأطلس لتحقيق المركز الرابع في إنجاز غير مسبوق على المستوى العربي والإفريقي.

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