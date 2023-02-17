لا يهمني إذا بقي أم لا.. أنشيلوتي يعلق على تجديد عقد أسينسيو

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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علق الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، على اقتراب عقد لاعبه ماركو أسينسيو من الانتهاء مع الميرنغي، مشدداً على إنه لا يهمه إذا كان سيستمر اللاعب بين صفوف الريال من عدمه.

وقال أنشيلوتي في تصريحات صحفية: "أسينسيو لديه عام واحد فقط في عقده مع ريال مدريد، ولا يهمني الآن إذا بقي أم لا".

وتابع: "لدينا العديد من التحديات المهمة هذا الموسم، ما يهمني الآن هو مواصلة النتائج الجيدة".

وعن قضية برشلونة الأخيرة الخاصة بالرشوة التحكيمية، قال كارلو: "أعتذر، لن أجيب على هذا السؤال لأنه الموضوع معقد للغاية".

يذكر أن ريال مدريد يستعد لمواجهة نظيره ليفربول، في ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، على ملعب أنفيلد، الثلاثاء 21 فبراير الجاري.

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