نيمار معروض على ليفربول.. والريدز يحسم موقفه النهائي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشفت تقارير صحفية، آخر المستجدات الخاصة بمستقبل البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان، بعدما تداول خلال الساعات الماضية أنباء تفيد برغبة مسؤولي البي سي جي في التخلص منه، الصيف المقبل.

وبحسب موقع "ليفربول إيكو"، فإن وكلاء نيمار تواصلوا مع مسؤولي ليفربول، لعرض خدمات اللاعب على الريدز.

وأشار الموقع إلى أن ليفربول لن يعقد محادثات مع نيمار ووكلائه، ولا يرغب في ضمه من الأساس.

وأكد الموقع المختص بأخبار ليفربول، أن يورغن كلوب مدرب ليفربول يرغب في تدعيم خط وسط الريدز وليس الخط الأمامي، في ظل إمكانية تطور داروين نونيز بشكل أكبر وانسجامه مع الفريق، وكذلك قوة الدولي المصري محمد صلاح، فضلاً عن تواجد كودي جاكبو.

وكانت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، أكدت في وقت سابق أن هناك اجتماع عُقد بين تود بويلي مالك نادي تشيلسي وناصر الخليفي مالك نادي باريس سان جيرمان، تمهيداً لانتقال نيمار إلى صفوف النادي اللندني.

وأكدت الصحيفة الفرنسية أن تشيلسي مستعد لدفع 60 مليون يورو للتعاقد مع نيمار الصيف المقبل.

يذكر أن نيمار انتقل إلى صفوف باريس سان جيرمان صيف 2017، بعد سداد الشرط الجزائي الموجود في عقده مع برشلونة.

ولعب نيمار مع باريس 172 مباراة بمختلف المسابقات، ونجح في تسجيل 117 هدفاً وصنع 76 هدفاً، أما في الموسم الجاري خاض نيمار الذي ينتهي عقده مع باريس صيف 2025، 28 مباراة، نجح خلالها في إحراز 17 هدفاً وصناعة 16 هدفاً.

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