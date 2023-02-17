أنشيلوتي يثير القلق بشأن موقف بنزيما من مباراة ليفربول

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أثار كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، القلق حول إمكانية لحاق نجم الميرنغي كريم بنزيما، بمواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا، بعدما أكد إنه يأمل في لحاق اللاعب بهذه المواجهة.

ويلتقي ريال مدريد مع ليفربول على ملعب أنفيلد، الثلاثاء 21 فبراير الجاري، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء ريال مدريد وأوساسونا، المقرر إقامتها غداً السبت، بالدوري الإسباني: "الفوز على أوساسونا سيتم بالالتزام والتحدي، ستكون لحظة أساسية في الموسم، وحان الوقت لمواصلة الديناميكيات الجيدة".

وعن موقف كريم بنزيما وتوني كروس من اللحاق باللقاء، قال كارلو: "بنزيما مُتعب قليلاً ونأمل أن يكون جاهزاً لمواجهة الثلاثاء ضد ليفربول، كروس يعاني من الأنفلونزا ولن يشارك غداً أيضاً".

وواصل: "علينا الاستمرار في ظهورنا بشكل أفضل ونعود لتحقيق النتائج الإيجابية، لست قلقاً من فكرة الابتعاد عن صدارة الليغا، أنا أركز على المباريات لا أكثر".

وأكمل: "جدول المباريات صعب، وهناك منها مهمة، كرة القدم بها متغيرات تحدث في لحظة واحدة فقط".

وبخصوص مواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا، قال أنشيلوتي: "نحن نعرف ليفربول جيداً، لذلك سنخصص 24 ساعة لأوساسونا، لأن غداً هي مباراة مهمة للغاية، وتشكيل الغد من الممكن أن يكون نفسه في إنفيلد ضد ليفربول".

وعن مودريتش، قال كارلو: "سيكون في التشكيلة الأساسية غداً، وكذلك رودريغو سيكون أساسياً".

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