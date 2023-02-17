«فيفا» يتبرع بمليون دولار لمساعدة ضحايا زلزال سوريا وتركيا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تبرع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بمبلغ مليون دولار لضحايا زلزال سوريا وتركيا.

ونشر "فيفا" بيانًا رسميًا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، جاء كالتالي:

"بعد التشاور مع الاتحادين السوري والتركي، والمناقشات التي تمت مع المنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية، سيتم استخدام المساعدة لشراء وتوزيع المواد الإنسانية الأساسية بالإضافة إلى توفير المأوى والحماية المؤقتة والطارئة".

وأشار فيفا إلى أنه سيستمر في مراقبة الوضع فضلاً عن التعاون مع الاتحادين السوري والتركي، لاتخاذ القرارات الهامة بشأن أي إجراءات، مؤكداً إنه تبرع بمليون دولار أمريكي لمساعدة ضحايا الزلزال، على أن يستمر التعاون والتبرعات التي تستهدف المساعدة الإنسانية الفورية للبلدين.

وكان زلزالاً قوياً ضرب سوريا وتركيا قبل أيام، أسفر عن وفاة آلاف الأشخاص.

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