لاعب تشيلسي السابق: مورينيو تسبب في بكاء محمد صلاح

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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روى لاعب تشيلسي السابق جون أوبي ميكيل، تفاصيل موقفاً سابقاً جمع بين جوزيه مورينيو مدرب البلوز حينها، ومحمد صلاح الذي كان يلعب بين صفوف تشيلسي، تسبب في بكاء اللاعب المصري.

وقال أوبي ميكيل في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية: "في إحدى المباريات، كان صلاح يخوض مباراة سيئة وبين الشوطين هاجمه مورينيو بقوة أمام الجميع، لدرجة أن الدموع كانت في عين صلاح".

وتابع: "كان من الأفضل أن يقوم مورينيو بتغيير صلاح، لكنه هاجمه بقوة حينها أمام اللاعبين".

وتطرق أوبي ميكيل للحديث عن كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي الحالي، حيث قال: "كان متقلب المزاج، لكن عندما أنظر إلى ما أصبح عليه صلاح ودي بروين الآن، أجد أن هذا الأمر مُذهلاً، هما أقوى جسدياً وأسرع، ولا أعرف ماذا حدث لهما من أجل هذا التحول".

يذكر أن محمد صلاح لم يحصل على فرصة المشاركة الأساسية مع تشيلسي، الأمر الذي ساهم في رحيله بعدما خاض مع البلوز 19 مباراة، سجل فيها هدفين وصنع 4 أهداف، ثم تألق في الدوري الإيطالي رفقة فيورنتينا وروما، قبل أن ينتقل إلى صفوف ليفربول.

وخاض صلاح مع ليفربول 286 مباراة بمختلف المسابقات، سجل فيها 174 هدفاً، وصنع 70 هدفاً.

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