‎‫ضربة قوية لتشافي‬.. بيدري يغيب عن برشلونة لمدة شهر

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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جاءت مدة الغياب المتوقعة لنجم برشلونة بيدري غونزاليس، لتصيب مدرب الفريق الكتالوني تشافي هيرنانديز بالصدمة، كونه أحد العناصر الأساسية بالبلوغرانا.

وتعرض بيدري للإصابة خلال مواجهة البرسا ومانشستر يونايتد أمس الخميس، حيث اشتكى من آلام في الفخذ الأيمن قبل دقائق قليلة من نهاية الشوط الأول، الأمر الذي أدى إلى استبداله، وشارك سيرجي روبيرتو بدلاً منه في الدقيقة 41.

وبحسب شبكة "راديو كتالونيا" فأنه من المتوقع أن يغيب بيدري عن الملاعب لفترة تتراوح بين 3 إلى 4 أسابيع بسبب الإصابة، مشيرة إلى أن اللاعب سيغيب عن الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، بجانب احتمالية غيابه عن المباراة التي ستجمع الفريقين أيضاً في بطولة الدوري الإسباني.

ومن جانبها، أكدت صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن بيدري سيغيب عن برشلونة 6 مباريات على الأقل، ضد قادش ومانشستر يونايتد وألميريا والكلاسيكو أمام ريال مدريد في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، وكذلك مواجهتي فالنسيا وأتلتيك بيلباو.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة يحاول تجهيز بيدري لمواجهة ريال مدريد يوم 19 مارس المقبل، بالدوري الإسباني.

ويعد بيدري واحد من أبرز لاعبي برشلونة في الآونة الأخيرة، حيث نجح الفريق الكتالوني في تحقيق العديد من الانتصارات خلال المباريات الأخيرة، بفضل أهدافه الحاسمة.

يذكر أن مباراة برشلونة مع مانشستر يونايتد بالأمس في الدوري الأوروبي، انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2.

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