بسبب ليفربول.. ريال مدريد يفقد جهود بنزيما أمام أوساسونا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكدت تقارير صحفية، أن هناك احتمالات لغياب الفرنسي كريم بنزيما عن فريقه ريال مدريد، في المباراة المقبلة أمام أوساسونا، المقرر لها غداً السبت، ضمن منافسات الجولة 22 من عمر الدوري الإسباني، بسبب مواجهة ليفربول في دوري الأبطال.

وبحسب إذاعة "أوندا سيرو" ثالث أكبر المحطات الإذاعية في إسبانيا، فإن بنزيما قد يغيب عن مباراة أوساسونا المقبلة بسبب الإصابة، التي تعرض لها في لقاء إلتشي الأخير.

وأكدت الإذاعة أن بنزيما شعر بآلام عضلية بعد مواجهة إلتشي، وهو ما سيجعله (بنسبة كبيرة) يغيب عن مواجهة أوساسونا المقبلة لعدم تفاقم الإصابة، وحتى يكون جاهزاً لمواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا.

وكان بنزيما عاد مؤخراً للمشاركة مع ريال مدريد بعد غيابه فترة ليست بالقصيرة بسبب الإصابة، ومن المتوقع أن يكشف كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد خلال الساعات المقبلة، عن موقف النهائي لبنزيما من مواجهة أوساسونا.

يذكر أن ريال مدريد سيواجه ليفربول على ملعب أنفيلد، الثلاثاء 21 فبراير الجاري، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

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