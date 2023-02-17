هل يعود لبرشلونة؟ والد ميسي يكشف عن مستقبله

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف خورخي ميسي، والد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان، موقف نجله من العودة لصفوف برشلونة.

وأثناء تواجد خورخي في مدينة برشلونة مؤخراً، سُئل حول إمكانية عودة نجله إلى صفوف النادي الكتالوني، حيث قال لصحيفة "سبورت" الإسبانية: "لا أعتقد بأن ليو سيعود إلى برشلونة مجدداً".

ثم وجه له سؤالاً آخر، عما إذا كانت عودة ميسي لبرشلونة مستحيلة، حيث قال: "لا أعرف إذا كانت مستحيلة أم لا، لم نتحدث حتى مع لابورتا (رئيس برشلونة)، ليو لديه عقد مع باريس سان جيرمان".

ورحل ميسي عن صفوف برشلونة في صيف 2021، بعد انتهاء عقده مع الفريق الكتالوني، وانتقل إلى الدوري الفرنسي من خلال بوابة باريس سان جيرمان.

وينتهي تعاقد ميسي مع البي سي جي نهاية الموسم الجاري، ومازال الغموض يحوم حول مستقبله، سواء باستمراره مع العملاق الباريسي أو رحيله.

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