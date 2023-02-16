فارق العمر 25 عاماً.. إبراهيموفيتش يزامل نجله في ميلان

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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شارك النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب ميلان الإيطالي (41 عامًا)، في مباراة ودية مع فريق الشباب بالروسونيري.

وبحسب شبكة "سبورت إيطاليا"، فإن الفريق الأول لميلان خاض ودية فريق الشباب بالنادي تحت 18 عاما، وشارك من الفريق الأول لميلان، اللاعبون الذين لم يلعبوا ضد توتنهام بدوري أبطال أوروبا، وقرر إبراهيموفيتش أن يخوض الودية رفقة فريق الشباب، ليزامل نجله ماكسيميليان "16 عامًا".

ويلعب أبناء إبراهيموفيتش (ماكسيميليان وفنسنت) في قطاع الشباب بميلان، وانتقل ماكسيمليان لصفوف الروسونيري الصيف الماضي قادماً من هاماربي السويدي الذي يعد والده شريكاً فيه، ولعب 8 مباريات رفقة فريقي 17 و18 عامًا بميلان، ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.

يذكر أن إبرا عاد مؤخراً للتدريبات الجماعية، بعدما خضع لجراحة في الركبة مايو الماضي، غاب على أثرها طوال الفترة الماضية عن الملاعب.

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