خصم نقاط أو الهبوط للدرجة الأدنى.. برشلونة مهدد بعقوبات قاسية بسبب قضية الرشوة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت تقارير صحفية، أن برشلونة في مأزق، بسبب القضية التي تم تفجيرها خلال الساعات الماضية، بخصوص تلقى لجنة التحكيم قبل سنوات رشاوي من النادي الكتالوني.

وبحسب صحيفة "فوربس" الأمريكية، فإن برشلونة مهدد بعقوبات قاسية، قد تصل إلى إعلان هبوطه إلى دوري الدرجة الثانية الإسباني، أما إذا سارت الأمور بشكل طيب سيتم خصم 15 نقطة من رصيد النادي الكتالوني بالموسم الجاري.

وأوضحت الصحيفة إن الادعاء الإسباني يتهم النادي بدفع 1.5 مليون دولار إلى النائب السابق للجنة التحكيم الإسبانية، خوسيه ماريا نيجريرا، وخلال الفترة من 2016 إلى 2018 أكد الادعاء الإسباني أنه ثبت لديه دفع البارسا لشركة "داسنيل 95"، هذا المبلغ.

وخلال التحقيق معه ومع نجله، أنكر نيجريرا أن يكون برشلونة قد حصل على أي معاملة تفضيلية خلال فترة توليه لجنة التحكيم، وقال إن هذه المبالغ تم دفعها من برشلونة مقابل خدمات استشارية، ضمن مجال التحكيم، لكنه لم يستطع تقديم وثائق تثبت ما أدلى به.

يذكر أن إذاعة "كادينا سير" الشبكة الإذاعية الأولى في إسبانيا من حيث الأقدمية ومشاركة الجمهور، أكدت إن خوسيه ماريا نيجريرا نائب رئيس اللجنة الفنية للحكام في إسبانيا حتى مايو 2018، تلقت شركته مبلغ يقدر بـ 1.4 مليون يورو خلال أعوام 2016، 2017، 2018، من نادي برشلونة، بواقع 532.7 ألف يورو عام 2016، و541.7 ألف يورو عام 2017، و318.2 ألف يورو عام 2018، لتقديم المشورة الفنية والتأكيد من عدم اتخاذ أي قرارات تحكيمية ضد النادي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز