غاريث تايلور يتابع كأس مانشستر سيتي أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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توجه غاريث تايلور، مدرب فريق مانشستر سيتي للسيدات، إلى الإمارات لحضور منافسات كأس مانشستر سيتي أبوظبي بملاعب مدينة زايد الرياضية، ويشارك فيها 128 فريقاً من الناشئين وأكثر من 1700 لاعب من جميع أنحاء العالم،ويتولى تقديم الجوائز للفرق الفائزة.

وقال غاريث تايلور:أتطلع لمشاهدة اللاعبين الناشئين يستعرضون مهاراتهم ويبذلون كل ما عندهم من طاقة لتحقيق الفوز، وبالنسبة للاعبين الصغار، لا يوجد شيء أفضل من المشاركة في هذه البطولات التي تسهم في تطوير مهاراتهم واكتساب الخبرات أثناء اللعب في بيئة تنافسية.أثق بمشاهدة عدد من أصحاب المواهب المتميزين.

يتم تنظيم الحدث بالتعاون مع الشركاء الرئيسيين، وفي مقدمتهم مجلس أبوظبي الرياضي، ودائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، وعلامة بوما، ويرافق المنافسات العديد من الأنشطة الترفيهية في قرية السيتي.

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