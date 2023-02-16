لابورتا عن قضية الرشوة.. جاهزون لاتخاذ إجراءات الدفاع عن برشلونة‬‎

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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رد رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا، على القضية التي تم تفجيرها مؤخراً بخصوص دفع النادي الكتالوني لمبلغ مالي، لشركة نائب رئيس لجنة الحكام الإسبانية السابق، تحت مسمى تقديم المشورة الفنية للنادي.

وبحسب إذاعة "كادينا سير" الشبكة الإذاعية الأولى في إسبانيا من حيث الأقدمية ومشاركة الجمهور، فإن خوسيه ماريا نيجريرا نائب رئيس اللجنة الفنية للحكام في إسبانيا حتى مايو 2018، تلقت شركته مبلغ يقدر بـ 1.4 مليون يورو خلال أعوام 2016، 2017، 2018، من نادي برشلونة، بواقع 532.7 ألف يورو من برشلونة عام 2016، و541.7 ألف يورو عام 2017، و318.2 ألف يورو عام 2018، لتقديم المشورة الفنية والتأكيد من عدم اتخاذ أي قرارات تحكيمية ضده.

وفي تصريحات لقناة نادي برشلونة، رد لابورتا على هذه الأزمة، حيث قال: "ليس من قبيل المصادفة أن تظهر مثل هذه المعلومات عندما يكون برشلونة في حالة جيدة، فهذا ليس بالصدفة، بالنظر إلى المعلومات التي ظهرت، لابد من القول إن برشلونة في الماضي استأجر خدمات مستشار خارجي للتقارير الفنية للاعبين".

وتابع: "قدم هذا المستشار بنفسه مشورة التحكيم، وهو أمر طبيعي للغاية في الأندية الكبيرة، لدينا اليوم هذا الأمر ضمن المخطط التنظيمي لفرق كرة القدم، الخبر يلفت الانتباه وليس من قبيل المصادفة أن يخرج الآن، من جانب برشلونة فإن أي تفسير مغرض يلمح إلى أشياء ليست موجودة سيتم تفقده، نحن نحتفظ بكل الإجراءات اللازمة للدفاع عن شرف ومصالح برشلونة".

‫أزمة برشلونة ونيجريرا.. لجنة الحكام تدين الواقعة في بيان رسمي

ومن جانبها، أصدرت لجنة الحكام بالاتحاد الإسباني بيانًا رسميًا لتوضيح موقفها بشأن هذه الأزمة، جاء كالتالي:

"فيما يتعلق بالمعلومات المنشورة في الساعات القليلة الماضية عن نائب رئيس لجنة الحكام السابق، خوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا، تريد اللجنة أن توضح أن السيد إنريكي نيجريرا ليس جزء من أي هيكل فيدرالي في لجنة الحكام منذ التغيير الذي تم تنفيذه بعد انتخابات 2018، تأسف اللجنة الفنية للحكام للسلوكيات التي من المحتمل أن تنتهك أخلاقيات الدولة، لا يجوز لأي محكم نشط أو عضو في هيئات لجنة الحكام تنفيذ أي عمل من المحتمل أن يظهر تضارب في المصالح، لجنة الحكام تؤكد تقديم كافة المساعدات للعدالة والتعاون معها، في أي نوع من المعلومات يمكن توفرها".

هذا الأمر منذ 2001.. رئيس برشلونة السابق يعلق على أزمة نيجريرا‬‎

‎وعلق جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة السابق، على هذه الأزمة، حيث قال في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "جميع الأندية تحتاج إلى تحليل المباريات من وجهة نظر التحكيم، لذا أعتقد أن هذه التقارير مهمة، برشلونة كان يستلم التقارير بالفعل من شركة نيجريرا بشكل منتظم، لكن لم يتم هذا الأمر بالتحديد خلال ولايته في رئاسة النادي".

وتابع: "تقارير التحكيم تصل للنادي منذ عام 2001 أثناء فترة رئاسة خوان غاسبارت لبرشلونة، مؤكدًا أن الأمر قد استمر خلال فترات رئاسة خوان لابورتا في الولاية الأولى وساندرو روسيل.

يذكر أن بارتوميو كان يتولى رئاسة برشلونة في الفترة من 2014 حتى 2020، حيث استقال من منصبه بسبب مخالفات مالية لحقت بالنادي.

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