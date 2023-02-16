من أجل ضم نيمار.. اجتماع بين بويلي والخليفي في باريس

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكدت تقارير صحفية أن هناك اجتماع عُقد بين تود بويلي مالك نادي تشيلسي مع ناصر الخليفي مالك نادي باريس سان جيرمان، تمهيداً لانتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى صفوف النادي اللندني.

وبحسب صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن الاجتماع عقد أول أمس الثلاثاء بين بويلي والخليفي بالعاصمة الفرنسية باريس، ناقش خلاله مالك البلوز طلبات النادي الباريسي، مقابل الموافقة على انتقال نيمار إلى تشيلسي.

وأكدت الصحيفة الفرنسية أن تشيلسي مستعد لدفع 60 مليون يورو للتعاقد مع نيمار الصيف المقبل.

يذكر أن نيمار انتقل إلى صفوف باريس سان جيرمان صيف 2017، بعد سداد الشرط الجزائي الموجود في عقده مع برشلونة.

ولعب نيمار مع باريس 172 مباراة بمختلف المسابقات، ونجح في تسجيل 117 هدفاً وصنع 76 هدفاً، أما في الموسم الجاري خاض نيمار الذي ينتهي عقده مع باريس صيف 2025، 28 مباراة، نجح خلالها في إحراز 17 هدفاً وصناعة 16 هدفاً.

ويحلم تود بويلي بضم لاعب كبير إلى صفوف البلوز، حيث كان يطمح لإتمام صفقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الصيف الماضي، إلا أن توماس توخيل مدرب تشيلسي وقتها رفض الأمر.

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