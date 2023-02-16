سأعتزل في ريال مدريد.. توني كروس يحسم مستقبله مع الميرنغي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكد توني كروس لاعب ريال مدريد، أنه سيعتزل بين جدران الميرنغي، مشيراً إلى أنه لا يعرف بعد موعد هذا القرار.

وينتهي عقد كروس مع ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري، وحتى الآن لم يفاتحه أي مسؤول داخل الريال في ملف تجديد تعاقده، وهو ما نتج عنه عدم معرفة اللاعب لمصيره بعد، سواء بالاستمرار أو الرحيل عن صفوف الميرنغي.

وقال كروس في تصريحات نشرها شقيقه فيليكس: "سأعتزل هنا في ريال مدريد، لكن لا أعرف متى سيحدث ذلك".

وصرح كروس بعد نهائي كأس العالم للأندية الذي أقيم مؤخراً أمام الهلال السعودي: "لم أتخذ قراراً حتى الآن، ما زلت أفكر فيما سأفعله الموسم المقبل".

ومن ناحيته علق الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، على مستقبل كروس، حيث قال: "لا يمكنني قول ما سيحدث، لم يخبرني اللاعب بأي شيء، لكني متفائل أنه سيجدد، مجرد إحساس".

وكان كروس انضم إلى صفوف ريال مدريد قادماً من بايرن ميونخ عام 2014، بعد التتويج مع منتخب ألمانيا بلقب كأس العالم، ويمتلك كروس في رصيده خمسة ألقاب لبطولة كأس العالم للأندية، وأربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا، وثلاثة ألقاب للدوري الإسباني مع ريال مدريد.

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