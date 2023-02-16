بـ 6 أهداف.. أرسنال خصم دي بروين المُفضل بالبريميرليغ

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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نجح النجم البلجيكي كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي في تسجيل رقماً مميزاً، بعدما أحرز هدفاً في شباك أرسنال، خلال المواجهة التي أقيمت بينهما أمس الأربعاء، على ملعب المدفعجية، وانتهت بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد لصالح السيتيسينز.

وتمكن دي بروين من تسجيل الهدف الأول لصالح مانشستر سيتي، وذلك بعدما لعب الكرة بشكل رائع ووضعها فوق حارس المرمى، مستغلاً خطأ تاكيهيرو تومياسو مدافع أرسنال.

وبهذا الهدف أصبح أرسنال هو أكثر فريق سجل ضده دي بروين في الدوري الإنجليزي بواقع ستة أهداف (أكثر من أي خصم آخر).

وجاء هذا الهدف ليكسر فترة الصيام التهديفي لدي بروين التي استمرت 109 يوماً.

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