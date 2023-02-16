متخطياً راؤول.. بنزيما وصيف هدافي ريال مدريد في «الليغا»

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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دخل الفرنسي كريم بنزيما تاريخ ريال مدريد، بعدما أحرز هدفين خلال مواجهة الميرنغي أمام إلتشي.

ورفع بنزيما رصيده من الأهداف مع ريال مدريد إلى 230 هدفاً في بطولة الدوري الإسباني، ليصبح وصيف هداف الميرنغي تاريخاً، بعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب الصدارة برصيد 311 هدفاً.

وتخطى بنزيما راؤول غونزاليس أسطورة ريال مدريد صاحب الـ 228 هدفاً، وحل بدلاً منه في الوصافة.

يذكر أن ريال مدريد نجح في الفوز على إلتشي برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأربعاء، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

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