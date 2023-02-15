تمت بنجاح.. برشلونة ينهي صفقته الصيفية الأولى

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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نجح برشلونة في ضم لاعب جديد خلال الساعات القليلة الماضية، لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل.

وبحسب الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، فإن برشلونة تعاقد مع الظهير الأيمن المكسيكي جوليان أراوغو لاعب لوس أنجلوس غلاكسي الأمريكي، في إطار سعي النادي لتدعيم جبهته اليمنى في الموسم الجديد.

وأكد رومانو أن جوليان أراوغو سيسافر إلى مدينة برشلونة غداً الخميس، من أجل الخضوع لإجراءات الكشف الطبي قبل الانضمام بشكل رسمي لصفوف النادي الكتالوني.

وأضاف رومانو أن الصفقة تمت بصعوبة بعد مفاوضات دامت عدة أيام، مشيراً إلى أن جوليان أراوغو وقع مع برشلونة حتى عام 2026، مقابل 4 ملايين يورو حصل عليها النادي الأمريكي.

الجدير بالذكر أن برشلونة يعاني من نقص عددي في جبهته اليمنى، حيث رحل هيكتور بيليرين إلى سبورتينغ لشبونة يناير الماضي، وشارك المدافع الفرنسي جول كوندي هذا الموسم كظهير أيمن.

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