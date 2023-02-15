بسبب التحكيم.. تورط برشلونة في قضية فساد مزعومة بإسبانيا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكدت تقارير إسبانية، أن القضاء الإسباني يحقق في قضية فساد مزعومة تخص نادي برشلونة.

وبحسب إذاعة "كادينا سير" الشبكة الإذاعية الأولى في إسبانيا من حيث الأقدمية ومشاركة الجمهور، فإن خوسيه ماريا نائب رئيس اللجنة الفنية للحكام في إسبانيا حتى مايو 2018، تلقت شركته مبلغ يقدر بـ 1.4 مليون يورو خلال أعوام 2016، 2017، 2018، من نادي برشلونة.

وأشارت الإذاعة الإسبانية إلى أن المحكمة تحقق في جريمة الفساد المزعومة بين الأفراد المعنية، حيث يمكن تأكيد وتقديم البيانات التي تلمح إلى سيناريو ضبابي، حدث لعدة سنوات "بحسب وصفها".

وأضافت أن شركة خوسيه ماريا تلقت مبلغ 532.7 ألف يورو من برشلونة عام 2016، و541.7 ألف يورو عام 2017، و318.2 ألف يورو عام 2018، لتقديم المشورة الفنية حيث أراد برشلونة التأكد من عدم اتخاذ أي قرارات تحكيم ضده.

وفجرت هذه القضية بعدما أعلن خوسيه ماريا ذلك بنفسه عقب الفحص الذي أجرته مصلحة الضرائب، وأدلى ألبرت سولير وأوسكار جراو أعضاء مجلس إدارة برشلونة السابقين بشهادتهما في القضية، ولكن لم يتم تقديم أي مستند يُثبت وجود علاقة تجارية بين الطرفين رغم حقيقة سداد المدفوعات بينهما.

وتابعت بأنه لا يوجد أي توثيق لذلك العمل، حيث أن وظيفته تتألف من تقديم مشورة شفهية لنادي برشلونة حول كيفية تصرف اللاعبين أمام الحكام، وبحسب مجلس إدارة برشلونة السابق برئاسة ماريا بارتوميو، فأن ذلك الأمر عادي بأن يتم الأخذ بنصائح حول الحكام، وأن هذا النظام معمول به في النادي الكتالوني منذ عام 2009 في حقبة خوان لابورتا الأولى كرئيس للنادي، قبل أن يلغيه بارتوميو عام 2018 في العام الذي يتزامن مع ترك إنريكيز لمنصبه في لجنة التحكيم

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