انقطعت علاقته مع أنشيلوتي.. هازارد يجتمع مع ريال مدريد للرحيل

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكدت تقارير صحفية، أن رحلة البلجيكي إيدين هازارد مع ناديه ريال مدريد، اقتربت من نهايتها.

وبحسب صحيفة "ذا أثلتيك" البريطانية، فإن مستقبل هازارد يبدو إنه لن يكون في ريال مدريد، مشيرة إلى أن هناك اجتماع مخطط له هذا الشهر بين اللاعب ومسؤولي الميرنغي، ستكون نتيجته المحتملة الموافقة على رحيله.

وأشارت الصحيفة إلى أن قائد منتخب بلجيكا، نادراً ما يتحدث مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، مشيرة إلى أن هناك مصادر مُقربة من اللاعب أكدت إنه يعاني من الإحباط بسبب أنشيلوتي، خاصة أن الأخير وعده بالمشاركة أكثر من مرة لكنه لم يف بوعده، وهو ما جعل هازارد يشعر بخيبة الأمل.

يذكر أن هازارد انضم إلى صفوف ريال عام 2019 قادماً من تشيلسي، مقابل 100 مليون يورو، بعقد يمتد حتى عام 2024.

وشارك هازارد في سبع مباريات فقط مع ريال مدريد هذا الموسم بين أساسي وبديل في مختلف البطولات، وغاب عن بطولة كأس العالم للأندية التي تُوج بها الميرنغي مؤخراً، بسبب الإصابة.

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