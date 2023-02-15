في مباراة باريس والبايرن.. ميسي يُلبي طلب ديفيز بعد ثلاث سنوات (صور)

المصدر: وكالات

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نجح ألفونسو ديفيز نجم بايرن ميونخ، في الحصول على قميص ليونيل ميسي، أسطورة الكرة الأرجنتينية.

وكان ديفيز سعى للحصول على قميص ميسي حينما كان الأخير لا يزال لاعباً في برشلونة، حيث اصطدم الفريق الإسباني ببايرن ميونخ في الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا قبل سنوات.

إلا أن ميسي كان مستاءً بعض الشيء من خسارة برشلونة آنذاك بنتيجة 2/8 أمام العملاق البافاري، فرفض تبادل قميصه مع ابن الـ 22 عامًا.

وطلب ديفيز تبادل قميصه مع البرغوث مرةً ثانيةً في أعقاب مباراة دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا بين بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان الفرنسي (فريق ميسي الحالي).

وبعد ثلاث سنوات من رفض طلبه الأول، أجاب ميسي بالقبول، حيث شوهد ديفيز حاملاً قميصه.

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