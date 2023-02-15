العلامة الكاملة.. فالفيردي يربح التحدي أمام أنشيلوتي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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نجح فيدي فالفيردي نجم ريال مدريد، في الفوز بالتحدي مع مدربه كارلو أنشيلوتي، بعدما أحرز هدفه العاشر مع الميرنغي هذا الموسم.

وكان أنشيلوتي أعلن عن تحدٍ خاص بينه وبين فالفيردي قبل بداية الموسم الجاري، حيث قال المدرب الإيطالي للاعب: "سأمزق رخصتي التدريبية إذا لم تسجل 10 أهداف هذا الموسم".

وجاء هدف فالفيردي العاشر هذا الموسم مع ريال مدريد أمام الهلال السعودي، في نهائي كأس العالم للأندية الذي انتهى 3/5 لصالح الميرنغي، بعدما استغل اللاعب الأوروغواياني خطأ في دفاعات الهلال في الدقيقة 18، لتعود الكرة له ويسددها مباشرةٍ في شباك عبدالله المعيوف، ثم أضاف هدفه الحادي عشر في نفس المباراة بالدقيقة 58.

وقال فالفيردي في تصريحات سابقة: "أنشيلوتي راهني على تسجيل 10 أهداف هذا الموسم الحالي، إنه ضغط لطيف، لا أريده أن يترك وظيفته بسببي، لكنني سأسعى للوصول إلى هذا الرقم".

ورد عليه المدرب الإيطالي حينها، قائلاً: "يجب أن يتحمل فالفيردي هذه المسؤولية التي أعطيتها له، أعتقد أنه سيسجل أكثر من 10 أهداف هذا الموسم، لذا فإن بطاقتي التدريبية آمنة".

وخاض فالفيردي (24 عامًا) مع ريال مدريد هذا الموسم، 33 مباراة، سجل 11 هدفاً، وقدم 4 تمريرات حاسمة.

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