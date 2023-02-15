مباراة إيفرتون تشهد على الثالثة.. نونيز يصنع وصلاح يسجل

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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واصل ثنائي ليفربول محمد صلاح وداروين نونيز تألقهما سوياً، وتشكيل قوة ضاربة في خط هجوم الريدز.

وكان صلاح سجل هدفاً في مباراة ليفربول الماضية أمام إيفرتون، التي انتهت بهدفين دون رد لصالح أبناء يورغن كلوب، وصنع نونيز الهدف الأول الذي سجله صلاح.

وتعكس لغة الأرقام تفاهم وقوة الثنائي صلاح ونونيز، لاسيما أن الأخير صنع ثلاثة أهداف في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، جميعها لمحمد صلاح.

وكان الهدف الأول الذي صنعه نونيز لصلاح أمام فولهام في مباراة انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2، ثم في مباراة توتنهام التي انتهت بفوز ليفربول 1/2، نجح نونيز أن يصنع هدف صلاح الأول، أما الهدف الثالث كان أمام إيفرتون، حيث أرسل نونيز عرضية رائعة تابعها صلاح بتسديدة في الشباك، بعدما استغل سرعته وتوجه نحو منطقة الجزاء، وساعده خروج حارس إيفرتون الخاطئ.

وسجل نونيز خمسة أهداف وصنع ثلاثة خلال 16 مباراة لعبها في الدوري الإنجليزي مع ليفربول هذا الموسم، فيما خاض في بطولة دوري أبطال أوروبا مع الريدز ست مباريات، سجل ثلاثة أهداف ولم يصنع.

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