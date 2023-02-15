أنشيلوتي يكشف عن بديل فينيسيوس أمام إلتشي.. وموعد عودة كورتوا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تحدث كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، عن مواجهة الميرنغي أمام إلتشي ضمن منافسات الدوري الإسباني، المقرر لها اليوم الأربعاء، كاشفاً عن بديل النجم فينيسيوس جونيور في هذه المباراة.

وقال أنشيلوتي في تصريحات صحفية: "ريال مدريد بخير بعد كأس العالم للأندية، وسعداء لخوض المواجهة المقبلة أمام إلتشي أمام جماهيرنا في ملعبنا سانتياغو برنابيو".

وعن اللاعب الذي سيعوض غياب فينيسيوس، قال كارلو: "رودريجو سيحل مكان جونيور".

وبخصوص تطورات إصابة تيبو كورتوا حارس مرمى الريال، قال مدرب الميرنغي: "كورتوا بدأ التدرب اليوم، وأعتقد أنه سيكون متواجداً بمواجهة السبت أمام أوساسونا، لكنه لن يتواجد أمام إلتشي".

وعن تجديد عقد بنزيما مع الريال، قال أنشيلوتي: "لا أعرف، لكني أكررها أساطير ريال مدريد لابد أن تعتزل في ريال مدريد".

وتطرق مدرب الريال للحديث عما يقدمه برشلونة هذا الموسم، حيث قال: "برشلونة يقوم بعمل مميز، إنه فريق صلب ويلعب بشكل جيد، لا أقارنهم بفريق آخر إنه فريق مختلف".

وحول إمكانية توليه تدريب منتخب البرازيل، قال كارلو: "لاعبو ريال مدريد البرازيليين يمزحون بشأن ذلك ليس أكثر، الحقيقة هي إنني أمتلك عقداً حتى 2024 مع ريال مدريد".

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