لم أمثل مانشستر سيتي بصورة جيدة.. غوارديولا يعرب عن ندمه بسبب جيرارد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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اعتذر بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي لستيفن جيرارد نجم ليفربول السابق، بعد تصريحاته التي أدلى بها بشأن انزلاقة جيرارد الشهيرة التي كلفت الريدز لقب الدوري الإنجليزي قبل عدة سنوات.

وكان بعض الصحفيين وجهوا سؤالاً لمدرب مانشستر سيتي عن إمكانية تجريد فريقه من ألقابه حال أسفرت تحقيقات رابطة الدوري الإنجليزي عن خرق النادي لقواعد مالية في الفترة من 2009 إلى 2018، وأجاب بيب: "تلك اللحظات التاريخية هي ملكنا، عندما انزلق ستيفن في إنفيلد، هل كان ذلك خطأنا؟، في إشارةٍ إلى سقوط جيرارد في الموقعة المصيرية التي جمعت ليفربول بتشيلسي 2014، الأمر الذي منح السيتيسينز لقب البريميرليغ.

وقال غوارديولا في تصريحات صحفية: "أعتذر لجيرارد عن تعليقي الذي صرحت به من قبل تجاهه، يعرف كم أنا مُعجب به وبمسيرته، وما قدمه للدولة التي أعيش وأدرب فيها".

وأضاف: "أشعر بالخجل من نفسي، جيرارد لا يستحق ما قلته، لم أمثل مانشستر سيتي بصورة جيدة، وضعت اسمه في تعليقات حمقاء وأعتذر عن ذلك كثيرا".

وأكمل: "اعتذرت لجيرارد بشكل شخصي، ولأسرته وزوجته وأطفاله بشكل علني، أمام الجميع لأنني بالفعل أخطأت".

يذكر أن جيرارد أقيل من تدريب أستون فيلا أكتوبر الماضي بسبب تراجع النتائج، ولا يرتبط بأي نادٍ منذ ذلك الحين.

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