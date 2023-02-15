ميلان يفوز على توتنهام بهدف نظيف في دوري أبطال أوروبا

المصدر: أ ف ب

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فاز فريق ميلان الإيطالي على ضيفه توتنهام الإنجليزي 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في ذهاب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويدين ميلان بالفضل في هذا الفوز للاعبه إبراهيم دياز الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة السابعة.

ويلتقي الفريقان في مباراة الإياب يوم 8 مارس المقبل.

وتأهل ميلان لهذا الدور بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد عشر نقاط، فيما تأهل توتنهام بعدما احتل صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة.

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