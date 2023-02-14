هذا ما نعرفه عنه.. فينغر يُعلق على تألق صلاح أمام إيفرتون

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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علق المدرب الأسطوري السابق لنادي أرسنال آرسين فينغر، على تألق الدولي المصري محمد صلاح في مباراة ليفربول أمام إيفرتون، التي انتهت لصالح الريدز بهدفين دون رد.

وسجل محمد صلاح الهدف الأول لليفربول في الدقيقة 36 من عمر المباراة، فيما سجل كودي جاكبو الهدف الثاني للريدز، لتنتهي المباراة لصالح أبناء يورغن كلوب بهدفين دون رد.

وقال فينغر في تصريحات نقلها موقع "ليفربول إيكو": "رأينا صلاح الذي يفوز بالتحديات، يغير وتيرته ويكون حاضراً في بناء وصناعة الفرص، رأينا في مباراة إيفرتون صلاح الذي نعرفه".

وتابع: "لاعب عالمي قاتل في إنهاء اللقاء لصالح ليفربول".

أضاف: "بالطبع أهدر فرصتين أو ثلاثة، ولكنه سجل الهدف الافتتاحي وهذا سيمنحه ثقة كبيرة، لنرى كيف سيستمر في تقديم هذا المستوى".

وأتم: "بشكل عام مواجهة إيفرتون كانت ليلة هامة بالنسبة لصلاح".

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