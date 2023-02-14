حسم موقف هالاند من المشاركة أمام أرسنال

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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شهدت الساعات الماضية، حسم موقف آرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي، من المشاركة مع فريقه في مواجهة أرسنال.

ويلتقي مانشستر يونايتد مع أرسنال غداً الأربعاء، في المباراة المؤجلة من منافسات الدوري الإنجليزي، الحادية عشرة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

وتعرض هالاند لإصابة في الفخذ خلال المباراة الماضية لمانشستر سيتي أمام أستون فيلا، وبحسب صحيفة "ميرور" الإنجليزية، فإن هالاند في حالة جيدة وسيشارك أساسياً أمام أرسنال في موقعة حسم صدارة الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وأشارت الصحيفة إلى أن هالاند شارك في تدريبات السيتي أمس الإثنين بشكل طبيعي، الأمر الذي يعكس جاهزيته لمواجهة أرسنال.

ويحتل أرسنال صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 51 نقطة، فيما يأتي مانشستر سيتي في الوصافة برصيد 48 نقطة.

ويتصدر هالاند حالياً قائمة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 25 هدفاً، الأمر الذي يعكس أهميته كعنصر أساسي في صفوف السيتي.

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