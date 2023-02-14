مرتبط بكأس العالم.. محرز ينفرد بإنجاز جديد في الدوري الإنجليزي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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حقق الجزائري رياض محرز نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، رقماً مميزاً بفضل المستويات الجيدة التي يقدمها رفقة السيتيسينز، بعد انتهاء بطولة كأس العالم، ديسمبر الماضي.

ويعد رياض محرز أكثر لاعب قدم تمريرات حاسمة (أكثر من أي لاعب آخر) منذ عودة الدوري الإنجليزي، بعد بطولة كأس العالم 2022.

ونجح محرز في صناعة أربعة أهداف لمانشستر سيتي، خلال أربع مباريات بعد نهاية المونديال، أمام إيفرتون وتوتنهام وولفرهامبتون وأستون فيلا.

وفاز مانشستر سيتي على أستون فيلا في مباراته الأخيرة، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وقدم محرز أداء استثنائياً، وساهم في حصد النقاط الثلاث لصالح السيتيسينز، وصنع محرز الهدف الأول الذي سجله رودري، وأحرز الهدف الثالث من ركلة جزاء.

ويحتل مانشستر سيتي حالياً وصافة الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة، خلف أرسنال المتصدر برصيد 51 نقطة.

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