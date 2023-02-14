علينا الحل داخلياً وليس في الشارع.. نيمار يوجه رسالة نارية لجاسوس باريس

المصدر: وكالات

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اعترف نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، بحقيقة النقاش الحاد الذي جمعه مع زميله ماركينيوس، ولويس كامبوس المدير الرياضي في النادي، منتقداً من يقوم بتسريب أسرار الفريق إلى وسائل الإعلام.

وكانت صحيفة "سبورت" الإسبانية كشفت عن الأحداث التي أعقبت مباراة الجولة الـ 23 من الدوري الفرنسي، التي خسرها باريس سان جيرمان بنتيجة 1/3 أمام موناكو.

وزعمت الصحيفة بأن كامبوس نزل إلى غرفة تبديل ملابس باريس، وقام بتوبيخ اللاعبين على قلة حماستهم فوق أرضية الملعب.

وكتبت "سبورت" بأن نيمار وماركينيوس انفجرا حينها، لينخرط اللاعبان البرازيليان في نقاشٍ شديد اللهجة مع بعضهما بعضاً من جهةٍ، ومع كامبوس من جهةٍ ثانيةٍ.

وأجاب نيمار على سؤاله حول الشجار: "لقد حدث، لم نتفق مع ما قيل لنا آنذاك، فخضنا نقاشاً بذلك الصدد".

وقلل ابن الـ 31 عاما من أهمية النقاش الحاد، حيث قال: "كرة القدم تتعلق بالتواصل، بالطبع ثمة احترامٍ على الجانبين، وأحياناً لا تتفقون على بعض الأمور، فحينها يحدث النقاش لتحسين الفريق، والأجواء وطريقة اللعب".

وانتقد ابن ولاية ساو باولو وجود مصدرٍ محتملٍ في غرفة تبديل ملابس باريس سان جيرمان، يقوم بتسريب الأنباء إلى وسائل الإعلام، وصرّح نيمار: "حينما نجد معلومات مثل هذه في وسائل الإعلام، إننا نصبح شديدي الغضب، كلاعبٍ وزميلٍ في الفريق، فالأمر لا يؤثر عليّ فحسب، بل على الجميع، وعلى المدير الفني".

وأتم: "الأمور التي تحدث في غرفة تبديل الملابس لا يجب أن تخرج إلى الملأ، ذلك محزنٌ، ثمة أمور يجب أن تُحل داخلياً، وليس في الشارع".

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